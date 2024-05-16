Воробьев: в Домодедове откроют новый корпус школы №12 на 825 мест

В подмосковном Домодедове 1 сентября откроется новый корпус школы №12 на 825 мест, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области.

По плану в ЖК «Домодедово парк» должна быть введена большая школа на 1,1 тыс. мест. Однако построили только первый блок на 275 учащихся, открывшийся в 2020 году. Поэтому строительство второго область взяла на себя. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«Мы приехали в Домодедово, чтобы проинспектировать новую школу. Ее очень ждут жители, так как ближайшие учебные заведения перегружены. Строим за бюджет. Строители обещают сдать ее к 1 сентября»,- сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что главы стараются обеспечить жителям комфортную среду и жизнь в каждом уголке Подмосковья.

Каждый год растет чисто призеров и победителей олимпиад. Глава региона поблагодарил педагогов за то, что смогли заинтересовать ребят.

Школа в ЖК «Домодедово Парк» была в числе 20, старт строительству которых в мае 2022 года дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Это школа входит в образовательный комплекс Домодедовской СОШ №12 им. полного кавалера ордена Славы В.Д. Преснова.

Там получает образование около 1,8 тыс. человек. Планируется, что с 1 сентября число учащихся вырастет до 2 тыс.

Директор учебного заведения Татьяна Бабынина рассказала, что новая школа позволить развить профильное обучение и ликвидировать частично вторую смену.

В здании появятся цифровые лаборатории по физике, химии, генеалогии. Также у будет космический класс. В рамках сотрудничества с «Роскосмосом» школе поставят оборудование - телескоп, беспилотники.

Так получится заинтересовать детей, привлечь их к инженерным профессиям и подготовить к поступлению в топовые вузы России.

Ввод нового корпуса на 825 мест позволит разгрузить действующие и сократить время в пути до учебы. Также там можно будет проводить дополнительные занятия, также открыть в школе космический, лингвистический и ИТ-классы.

Ребята смогут изучать китайский и английский языки и посещать различные спортивные секции.

Губернатор Московской области отметил, что в регионе делают школы полного дня. Так, детям не нужно ехать на дополнительные занятия, чтобы изучать языки или заниматься спортом. Для этого проводится ремонт и строительство учреждений.

В новом корпусе помимо учебных классов появятся два спортзала, актовый зал на 300 мест, столовая на 413 ребят, библиотечно-информационный центр на 300 детей и ИТ-зона. На территории обустроят стадион, площадки для волейбола и баскетбола, а также детские игровые площадки.

Федор Эксоренко рассказал, что у него три дочки, две из которых учатся в школе. Вся семья с нетерпением ждет открытия новой школы. В новой школе будет учиться средняя дочь, а затем и самая младшая.

Сейчас строительная готовность корпуса составляет 64%. На объекте трудятся более 250 человек. Специалисты проводят монтаж систем вентиляции, разводку электрики, отопления, устройство фасада, кровли. Рабочие занимаются отделкой помещений и благоустройством территории.

Представитель подрядчика Армен Алмасян отметил, что разрешение на строительство было получено 6 мая 2023 года. Сейчас полным ходом идет благоустройство наружной части, завершаются фасадные работы.

Инженерные системы уже сделаны на 90%. В августе объект будет введен, поэтому дети смогут пойти в школу 1 сентября.

На сегодняшний день учебное заведение почти полностью укомплектовано кадрами, педагогический коллектив подобран на 93%. Большим подспорьем при привлечении учителей являются областные меры поддержки. В частности, 6 педагогов, которые работают в школе №12, получают компенсацию аренды жилья.

Андрей Воробьев также поздравил с днем рождения директора школы, которая посвятила работе в системе образования Подмосковья больше 25 лет.

Он отметил, что Татьяна Бабынина - опытный человек, который объединяет вокруг себя педагогов, и родителей. Она может обеспечить взаимопонимание и доверие.

Врио главы городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала губернатору, что масштабная работа по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений на особом контроле. Помимо нового корпуса СОШ №12 в Домодедове также строятся школы на 1650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» и на 550 - в мкрн Бабырино, а также детский сад на 250 воспитанников ЖК «Домодедово Парк».

Все объекты планируют открыть в 2025 году. А уже в 2024 году в ЖК «Прибрежный Парк» начнет работу дошкольное образовательное учреждение на 300 ребят.

Также специалисты отремонтируют здания Краснопутьской школы и Домодедовской СОШ №2. Оба планируют открыть уже в новом учебном году.