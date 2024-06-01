Воробьев: в 60 парках Подмосковья в честь Дня защиты детей раздают мороженое
Фото - © Павел Попов, «Подмосковье Сегодня»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 60 парках региона в честь первого дня лета и Дня защиты детей раздают мороженое. Также здесь проходят развлекательные программы.
«Встречайте лето и первый день каникул вместе с нами, в парках Подмосковья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Воробьева, дети являются будущим и самым важным, что есть у каждого. Он добавил, что взрослые будут делать все возможное, чтобы создать для юных жителей безопасную и комфортную среду, в которой они смогут развиваться, учиться и реализовывать мечты.
Глава региона поздравил с праздником и пожелал быть здоровыми, успешными и любимыми.
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева