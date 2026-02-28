Воробьев: в 2026 году в Подмосковье благоустроят 13 лесопарков

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале в MAX сообщил, что в течение 2026 года в регионе будет благоустроено 13 лесопарков. Благодаря этому в Московской области появятся современные пространства, где семьи с детьми смогут проводить время вместе.

Жители региона также смогут по утрам совершать пробежки по благоустроенным территориям. Также у местного населения и гостей региона появится возможность кататься на лыжах зимой в новых местах или просто отдыхать в тишине на скамейках.

«Завершим 2-й этап Вишняковского лесопарка в Балашихе — здесь сделаем фестивальную площадку с павильоном Мейерхольда и арт-объектом „Башня Мейерхольда“ — дань памяти режиссеру, который жил и работал в Балашихе. Для любителей активного отдыха обустроим спортивные зоны с воркаутом, для семей — детские площадки. Появится павильон проката инвентаря, дорожки с освещением и видеонаблюдением, зона для выгула собак, навигация с QR-кодами. Завершим к августу», — рассказал Воробьев.

Муниципальный округ Истра

В Истре планируется благоустройство территории «Массовка» в Дедовске. Зеленая зона получит статус лесопарка с удобными подходами для местных жителей. По словам Воробьева, специалисты уже предусмотрели три входа: два со стороны улиц Колхозная и Красный Октябрь, еще один — из деревни Черная. Такое решение позволит людям из различных районов быстро добираться до парка пешком.

На территории появится инфраструктура для отдыха и спорта. Запланировано строительство пешеходных маршрутов и лыжной трассы. Для семей с детьми оборудуют игровые и спортивные зоны, также создадут места для спокойного времяпрепровождения. Посетители смогут воспользоваться услугами кафе и проката инвентаря. Предусмотрены автомобильные стоянки и охранный пункт.

Раменский муниципальный округ

В Раменском обустроят зону отдыха «Восьмидорожье», она будет ориентирована на семейный досуг. Проектом предусмотрена прокладка разнообразных маршрутов: асфальтированные дорожки для велосипедистов, лыжников и роллеров, насыпные тропы из гравия, а также пешеходные тротуары.

В рамках проекта благоустройства на территории появятся спортивные объекты. Запланировано строительство площадок для волейбола, баскетбола, воркаута и настольного тенниса. Кроме того, будет обустроено мини-футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами для зрителей.

Для семейного отдыха предусмотрены три детские игровые площадки. Владельцы домашних животных смогут воспользоваться специальной огороженной зоной для выгула собак с пешеходными дорожками. Места для отдыха включают зоны с гамаками и оборудованные площадки для пикников.

О планах

В программу благоустройства также вошли несколько территорий Подмосковья. Работы пройдут в парке «Волхонка» Богородского городского округа и в Лечищево Истринского района. Преобразятся Масловский лес, микрорайоны Новая Трехгорка и Шульгино. В Одинцовском городском округе обновят лесопарк имени Ларисы Лазутиной. Благоустройство коснется лесопарковой зоны на улице Неделина в Щелкове и территории Коробово в Ленинском округе.

До конца октября 2026 года планируется завершить работы сразу в нескольких природных территориях региона. На территории лесопарка Пик Тяпкина в Дубне проведут модернизацию лыжной базы. В Лыткарино в лесопарке Волкуша увеличат площадь парковочной зоны.

Во всех обновленных локациях установят информационные указатели для удобной навигации посетителей. Дорожки оборудуют освещением и приведут в соответствие с требованиями безопасности. Особое внимание уделят проработке мелких деталей благоустройства.

