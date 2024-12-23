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Воробьев: в 2025 г для молодых семей Подмосковья появится новая мера поддержки

В следующем году запустят новую меру поддержки по демографии — это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей молодой семье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья.

«Молодые семьи — это когда возраст обоих родителей составляет до 35 лет», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что в Подмосковье 1200 - 1300 детей остаются без родителей каждый год. При этом все детские дома в регионе давно закрыты.

Существует система подбора семей, которые уделяют теплоту и внимание сиротам. Также в Подмосковье есть программа, которая предполагает значительные выплаты опекунам.

Кроме того, сирот обеспечивают жильем, предоставляют им специальные сертификаты, заключил губернатор.

В понедельник, 23 декабря, Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».