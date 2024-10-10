Главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В столице проходит Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2024». На ней есть стенд Подмосковья.

Основная его тема — научные достижения региона в селекции и генетике, а также экспорте продукции. О них губернатор Подмосковья Воробьев рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину, зампреду правительства Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства России Оксане Лут.

Регион движется к тому, чтобы обеспечить независимость РФ от импорта во всем, что касается семян и созданию семенной базы, с компанией «Эко-культура». Она возводит рядом с Воскресенском селекционно-семеноводческий центр. Там будет открыто масштабное производство семян томата, отметил Воробьев.

Также сфера развивается и в других направлениях. Например, фирма «Валмикс» создает около 10% сертифицированного семенного картофеля в РФ. Компания «Лукаморе» создает 20% всего изготовленного в РФ лука-севка.

По словам Воробьева, «Мираторг» создает первую в РФ лабораторию по геномной селекции. Благодаря используемой методике можно эффективно выбрать животных по ряду показателей — скорости набора мышечной массы, здоровью и устойчивости к болезням.