Воробьев: строящиеся в Подмосковье школы должны быть сданы к 1 сентября

Глава региона отметил, что ведется большая работа в рамках проекта капитального ремонта. Новые школы строятся за бюджетные и внебюджетные средства.

«И специфика именно этого вида строения, назначения — это то, что 1 сентября как раз та дата, когда все должно быть готово. <…> Знаю, что все главы подключены к тому, чтобы все школы были готовы, сданы, включая благоустройство и другие детали: учебники, система безопасности», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.