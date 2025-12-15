Воробьев: силовики несут усиленную службу перед празднованием Нового года

В связи с наступающими новогодними праздниками и каникулами силовые органы Подмосковья в усиленном порядке несут службу, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«На следующий понедельник мы поставили высший совет. Это традиционное мероприятие, которое у нас пройдет здесь, в Доме правительства. Цель этого мероприятия — подвести итоги уходящего 2025 года, отметить и достижения, и вызовы, которые всегда существуют», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, отдельно будет обсуждаться все, что связано с большими праздниками, с безопасностью.

«Мы знаем традиционно, что и наши спасатели, и Главк МВД, личный состав, Росгвардия, особенно сейчас, находятся в усиленном порядке несения службы для того, чтобы обеспечить безопасность», — добавил глава Подмосковья.

