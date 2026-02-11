Воробьев: школа № 1 в Кашире откроется после капремонта в новом учебном году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил школу № 1 в Кашире, где проходит капремонт. Глава региона проверил ход работ и отметил, что учебное заведение откроет свои двери для учеников уже 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Школа № 1 в Кашире старейшая в округе, ее построили в 1967 году. С 2021 года она носит имя легендарного летчика, Героя СССР Александра Выборнова. Капитальный ремонт здесь начали прошлой осенью по просьбе жителей.

«Мы в Подмосковье строим около 30 школ в год. Сейчас сделали акцент на капремонте в рамках президентской программы — ежегодно порядка 55-60 школ ремонтируем. В том числе эту большую в Кашире, в которой мы сегодня находимся. Делаем здесь большое спортивное ядро. К 1 сентября успеваем, строители говорят, что волнений нет. Также в этом году в Кашире капитально ремонтируем еще одну школу (СОШ № 7 — ред.)» — рассказал Воробьев.

Глава региона поблагодарил учителей, которые не только учат детей, но и поддерживают, если речь идет о капремонте и дооснащении. Власти понимают важность этой работы для детей — ремонт двух школ, детского сада, школы искусств.

«И, конечно, очень надеемся, что детки будут нас радовать», — заключил губернатор.

Обновление школы № 1

На время капремонта учеников распределили по разным учебным заведениям. Младшие классы учатся в Тарасковской СОШ, средние и старшие — в школе № 2. В здании школы № 1 демонтируют все старые конструкции, поменяют окна и внутренние перегородки, инженерные сети, обновят фасад и пол, благоустроят прилегающую территорию и сделают спортивное ядро.

Среди педагогов много выпускников этой же школы. Многие уже привели сюда своих детей.

Директор СОШ № 1 Татьяна Шустрова отметила, что капитального ремонта в школе не было никогда. Локально ремонтировали пищеблок и крышу. Освещение, система отопления и другие коммуникации устарели. Она поблагодарила проектировщиков, которые были в диалоге с администрацией. Они разъясняли, какие из пожеланий могут быть учтены.

«Благодаря пристройкам в рекреациях мы сможем разместить здесь кабинеты педагога-психолога, педагога-организатора, центр детских инициатив. Раньше кроме спортивного зала ребятам негде было тренироваться, поэтому приходилось ходить на стадион „Спартак“. А теперь у нас появится свое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для подготовки по метанию, прыжкам и т. д. Мы сюда приходим, наверное, раз в неделю, видим, как движется работа. Дети очень интересуются, регулярно спрашивают, что изменилось, просят показать фотографии, да и родители, конечно, тоже переживают. Но мы уверены, что 1 сентября встретим в обновленной школе», — высказалась Шустрова.

Что уже сделано

На сегодня объект готов на 15%. Проходят демонтажные, штукатурные и облицовочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Представитель подрядчика Рим Сабиров рассказал, что к демонтажу приступили 15 ноября. Эти работы завершены уже на 80%.

«В январе начали строительно-монтажные работы, отделку — сейчас штукатурим стены, делаем стяжку полов, запустили все работы по инженерным сетям — электромонтаж, слаботочные системы. Прокладываем новую систему отопления, холодного, горячего водоснабжения. Планируем, что в полной строительной готовности объект будет к концу июля», — заявил Сабиров.

Другие планы по обновлению учреждений

В этом году в округе также планируется обновление школы № 7 вместе с дошкольным блоком, Центра культурных инициатив на ул. Стрелецкой и ДШИ в мкрн Ожерелье. В 2027 году обновление коснется Центра допобразования на ул. Центральной и СОШ № 4.

«Мы очень тесно сотрудничаем с ДШИ. В летний период на базе школы работает лагерь, часто приводим туда ребят. Наши коллеги устраивают для них различные мероприятия — концерты, ставят спектакли. Кроме того, там очень много кружков допобразования. Поэтому ждем открытия не только своей школы, но и ДШИ», — отметила учитель изобразительного искусства СОШ № 1 Анна Маховская.

В 2025 году в Московской области, в том числе с помощью инвесторов, построили 31 школу и 30 детских садов. В этом году в планах ввести 20 школ и 26 детсадов.

В регионе реализуется большая программа капремонта образовательных учреждений. В порядок привели уже 57 школ и 24 детсада. На этот год капремонт запланирован в 48 школах и 49 садах (7 из них уже открыты). Больше всего объектов обновляют в Серпухове, Щелкове, округе Пушкинский, Орехово-Зуевском (по 4), Наро-Фоминском и Богородском округах (по 3).

