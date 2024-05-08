Воробьев с учениками лицея Балашихи возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с учениками Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в столице.

Ученики лицея Балашихи лучше всех проявили себя во время акции «День добрых дел». Перед Днем Победы Воробьев вместе с ребятами почтил память героев минутой молчания и возложил цветы к мемориалу.

«Большой и важный праздник для всей нашей страны. Не забудем», — написал губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда», — заявил Воробьев.