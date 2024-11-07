Воробьев с «Движением первых» посетил пилотажные группы на авиабазе в Кубинке

Речь идет об активистах, победителях федеральных и региональных проектов, также о детях, чьи близкие служат в зоне спецоперации. Для них с 4 по 10 ноября министерство информации и молодежной политики Московской области проводит смену в лагере под Наро-Фоминском. Здесь проходят квизы, конкурсы, соревнования, а поездка на авиабазу стала изюминкой этой насыщенной программы.

«Здесь собрались самые активные ребята из Подмосковья, вовлеченные в очень важные и добрые дела. Вы себя проявляете и в школе, и в творчестве, и во все, что вас окружает, стараетесь вносить свою лепту. И вот сегодня мы решили встретиться с вами в таком легендарном месте, чтобы познакомиться и пообщаться с нашими героями из пилотажных групп „Стрижи“ и „Русские Витязи“. Каждый их авиационный показ — это шедевр. Летчики пригласили нас к себе летом, когда мы были в лагере „Литвиново“, и мы с удовольствием сюда приехали», — сказал Воробьев.