Воробьев рассказал про изменение законов использования цифровых сервисов

«Изменение законов и нормативных актов, которые позволяют человеку более активно пользоваться цифровыми сервисами. Что касается работы госаппарата, все регионы и коллеги на федеральном уровне понимают важность перехода всей отчетности, которую мы между собой ведем, также в цифру», - добавил он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

По словам Воробьева, это может обеспечить витрина данных, куда каждый региона загружает необходимую информацию, ведомство берет то, что ему необходимо.

Губернатор добавил, что новый национальный проект обеспечит важные перемены для каждого человека и страны в целом.