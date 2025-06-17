Воробьев рассказал об открытии трех новых общественных пространств в Подмосковье

Сразу три новых общественных пространства стали доступны для жителей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии набережной реки Нара в Наро-Фоминске, городского парка в Ивантеевке и Вишняковского лесопарка в Балашихе.

По словам Воробьева, все три объекта открылись для жителей региона и туристов после благоустройства. Губернатор Подмосковья подробно рассказал, что изменилось на перечисленных локациях.

«Набережная реки Нара — построили пешеходные мосты и зоны отдыха у воды с беседками и теневыми навесами. Сделали амфитеатры и смотровые площадки. Организовали прогулочные маршруты и велодорожки. Мы дополнительно озеленили территории и проложили деревянные настилы вдоль воды, которые стали „изюминкой“ проекта», — рассказал Воробьев в Telegram-канале.

В Ивантеевском парке специалисты успешно завершили второй этап благоустройства. Теперь посетители могут наслаждаться новыми кафе, специально оборудованными зонами для барбекю и местами для выгула собак и других четвероногих друзей. Для активного отдыха установлены современные спортивные комплексы и детские игровые зоны.

Первый этап благоустройства этого парка провели еще в 2021 году, он включал в себя ремонт пешеходного моста и установку плавающих фонтанов на реке Уче. Тогда же на берегу появился комфортный деревянный настил с шезлонгами для отдыха. Преобразилась входная зона парка, а любители велоспорта получили специальные дорожки и пункт проката. Особое внимание уделили юным посетителям — для них создали образовательную площадку по правилам дорожного движения. Также было обустроено пространство для проведения различных мероприятий.

В Вишняковском лесопарке появился новый тематический маршрут, посвященный советскому режиссеру Всеволоду Мейерхольду. Территория преобразилась, специалисты модернизировали вход с парковкой, высадили дополнительные растения и проложили новые дорожки.

По словам Воробьева, маршрут разделен на несколько функциональных участков, включающих тропу, территорию возле Вишняковского родника и зону релаксации «Трибуна Мастера» у дамбы. В ближайшем будущем планируется открытие кафетерия и установка охранного пункта.

«Надеюсь, нашим жителям понравился результат!» — добавил Воробьев.