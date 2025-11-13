Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе правительства Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что применение искусственного интеллекта позволяет снять рутинную работу с сотрудников и позволяет им быстрее решать важные и сложные задачи.

«У нас в правительстве Московской области работает порядка восьми — девяти тысяч человек в исполнительной власти и столько же в учреждениях. <…> Мы делаем так что в каждом отделе появлялся искусственный интеллект, он должен заменить порядка 20% той рутины, о которой мы все говорим», — сказал Воробьев в ходе пленарного заседания на форуме «Цифровые решения».

Он отметил, что такая цель прежде всего интересна сотрудникам, так как позволяет быстро и качественно решать сложные задачи.

