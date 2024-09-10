Воробьев рассказал, что будет курировать Хайкин на новой должности

«Михаила Владимировича мы все знаем. Кроме вопросов благоустройства, координацию прошу обеспечивать министерства культуры, Минспорта и Главного управления культурного наследия. Здесь министры у нас опытные. Я знаю, что вы с ними работаете, по благоустройству работали, взаимодействовали, потому что все парки и скверы живут жизнью, в том числе культурой, спортом, активностью», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Воробьев поручил Хайкину в таком же конструктивном ключе и дальше реализовывать все эти мероприятия.

Ранее Хайкин был назначен на должность зампреда правительства Подмосковья — министра благоустройства региона. За время его деятельности на посту главы министерства благоустройства Московской области ведомству удалось благоустроить свыше 200 общественных пространств, 6 лет подряд быть в тройке лидеров рейтинга Минстроя РФ по индексу качества городской среды, а также ежегодно принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.