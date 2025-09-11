Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Котельники Соболевым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Котельники Михаилом Соболевым. Они обсудили реализацию программ по капремонту, строительству соцобъектов, благоустройству, модернизацию систем ЖКХ и расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что Соболев уже почти год работает в плотно населенном, расположенном близко к Москве городском округе. Первая и главная задача властей — обеспечить комфорт и безопасность, в том числе во всем, что связано с нестационарной торговлей.

«В округе реализованы государственные программы в части строительства школы, поликлиники и т. д. Продолжаем сопровождать все, что связано с благоустройством, опираясь на запросы людей. У нас каждая территория особенная, каждая имеет свои сложности», — заявил Воробьев.

Глава региона понадеялся, что у властей получится справиться со всеми вызовами, которые слышат от жителей. Это касается и запуска нового учебного комплекса, и подготовки к зиме.