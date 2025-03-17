Воробьев прокомментировал массовое обращение о присоединении Люберец к Москве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался об обращении жителей Люберец с просьбой присоединить их к столице.

«Коллективное обращение не означает чего-то плохого. Это сегодняшняя реальность современного и открытого мира. Люди обращаются по самым разным вопросам. На последнее вы обратили внимание, это о присоединении Люберец к Москве. Есть и более насущные темы», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он отметил, что любое обращение от жителей, даже надуманное и не имеющее значимости, обязательно должно получать обратную связь от властей. Воробьев напомнил, что таков долг руководства Подмосковья перед его жителями.

Ранее инициативная группа жителей Люберец обратилась в аппарат президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой организовать проведение референдума. На нем они призывают поднять вопрос о присоединении муниципального образования к столичной агломерации.