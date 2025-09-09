Воробьев принял участие в совместном форуме Московской и Алматинской областей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал гостей бизнес-форума предпринимателей Московской и Алматинской областей, который проходит в Красногорске. Всего в мероприятии участвуют более 100 представителей бизнес-сообщества обоих регионов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Также в форуме приняли участие Аким Алматинской области Марат Султангазиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Губернатор Воробьев поприветствовал гостей и поблагодарил их за визит.

Он отметил, что Подмосковье с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Губернатор добавил, что главная задача — продолжать сотрудничество, предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре.

«Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье. Но и у нас тоже есть серьезные производители. Знаю, что наши компании из Московской области и всей страны, сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане — это здорово! Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество — успешным!» — сказал Воробьев.

В рамках форума Воробьев и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.

«Мы здесь представляем Алматинскую область, ряд наших предпринимателей. Они проявляют интерес, хотят развивать и расширять производства в Подмосковье. Мы точно также приветствуем у нас бизнес Московской области - на территории Казахстана, на территории нашей области. Уже есть примеры в сфере логистики, в сфере производства строительных материалов», - сказал Аким Алматинской области.

В июне 2024 года на полях ПМЭФ было подписано соглашение между правительством Московской области, АО «Самрук-Қазына» и АО «Қазақстан темір жолы» о создании крупного транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе. Объем инвестиций в проект — 14 млрд рублей, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

«Мы приняли дорожную карту по трансформации всей приграничной инфраструктуры. Наш президент в Послании поставил задачу стать цифровой страной и логистическим хабом всей Евразии, и подмосковный проект «Селятино» вносит в это свой вклад», - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Абаев.

Губернатор Подмосковья отметил, что встречался с послом в логистическом комплексе «Селятино».

«Он (логистический комплекс – ред.) развивается, и приятно, что в этом участвуют три стороны – и Китай, и Казахстан, и Россия. Я очень надеюсь, что все те планы, которые мы вынашиваем, будут реализованы», — сказал Воробьев.

Завершить работы планируют к апрелю 2026 года. После реализации второй очереди через ТЛЦ «Селятино» будет проходить до 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое - со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн.

Также в рамках форума подмосковная компания AО «Славтранс-Cервис» и предприятия из Казахстана — АО «KTZ-Express» и ТОО «ТЛЦ Алатау» подписали трехстороннее соглашение о создании Агрохаба на территории Алматинской области.

«Для нас интересно продвижение на рынки Китая и Казахстана, который по факту является распределительным центром готовой российской продукции для всей Центральной Азии. Реализация нового проекта позволит повысить рентабельность российских инвестиций и одновременно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру», - подчеркнул председатель совета директоров АО «Славтранс — Сервис» Андрей Голландцев.