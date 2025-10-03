Воробьев принял участие в форуме регионального отделения партии «Единая Россия»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в форуме Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье 2026». На мероприятии обсуждались приоритетные задачи работы на предстоящий год.

В форуме приняли участие глава региона, депутаты Государственной и Областной дум, главы округов, секретари местных отделении партии, молодогвардейцы, участники и ветераны СВО. Ключевым направлением работы регионального отделения партии назвали реализацию Народной программы «Единой России», составленной из наказов 2021 года.

«За четыре года выполнено почти 90% программы: построены десятки школ, детских садов, поликлиник, введены меры поддержки для наших учителей, врачей. В следующем году планируем полностью завершить программу и приступим к формированию новой», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации. Под кураторством каждого депутата фракции находятся семьи героев. Они постоянно контактирую, представители власти помогают при возникающих вопросах.

«Сейчас в числе муниципальных депутатов 16 бойцов, вернувшихся с передовой. По президентской программе „Время героев“ и региональной „Герои Подмосковья“ мы готовим участников СВО к работе в муниципалитетах и на госслужбе», — рассказал губернатор региона.

Он подчеркнул, что уже в следующем году они вместе с остальными депутатами примут участие в выборах в Мособлдуму и Госдуму. Отдать свой голос предстоит 6 млн 160 тыс. жителей Подмосковья.

