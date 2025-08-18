Воробьев: при подготовке к учебному году все должно быть на высоком уровне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подготовка школ в Подмосковье к новому учебному году должна вестись на высоком уровне.

«Важно, чтобы наши усилия приносили достойный результат, а для этого все должно быть на уровне», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в подготовку системы образования к новому учебному году вовлечены министерство образования, министерство строительного комплекса, главы округов и директора школ.

Ранее Воробьев сообщил, что в августе традиционно началась активная фаза подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы. Но и благоустройство, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.