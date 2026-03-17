Воробьев представил врип главы Серебряных Прудов Павла Четверкина
Павел Четверкин вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Серебряных Прудов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу представить Четверкина Павла Сергеевича, который сегодня приступил к исполнению полномочий главы Серебряных Прудов. Павел Сергеевич возглавлял окружное управление социального развития, он знает округ. Хочу пожелать вам успехов в этой ответственной и важной работе», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципальных образований.
Четверкин возглавлял Окружное управление социального развития № 12 министерства социального развития Московской области (ОУСР № 12 Минсоцразвития МО).
Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.
«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.
