Воробьев представил врип главы Серебряных Прудов Павла Четверкина

«Хочу представить Четверкина Павла Сергеевича, который сегодня приступил к исполнению полномочий главы Серебряных Прудов. Павел Сергеевич возглавлял окружное управление социального развития, он знает округ. Хочу пожелать вам успехов в этой ответственной и важной работе», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципальных образований.

Четверкин возглавлял Окружное управление социального развития № 12 министерства социального развития Московской области (ОУСР № 12 Минсоцразвития МО).

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.

