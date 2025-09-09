Воробьев поздравил ветерана ВОВ Николая Рысева из Электростали с 99-летием

Воробьев пожелал бодрости духа ветерану Рысеву из Электростали в день 99-летия

В подмосковной Электростали 9 сентября 99-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Рысев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Рысева с днем рождения и пожелал ему здоровья и бодрости духа.

«От всей души желаю Николаю Ивановичу крепкого здоровья, заботы близких и бодрости духа», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Николай Иванович Рысев отправился на фронт в 1943 году вслед за отцом и старшими братьями, которые ушли воевать раньше. После трехмесячной подготовки его направили в минометный полк на Волховский фронт, где он получил ранение и после лечения в госпитале вернулся к военной службе.

Военный путь Николая Ивановича пролегал через Монголию и пустыню Гоби. Со своим полком он преодолел горный хребет Хинган на маньчжурской границе, побывал в Иркутске.

После войны он посвятил себя преподавательской деятельности в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Помимо работы в вузе, ветеран проводил уроки мужества для школьников и занимался творчеством — писал стихи и рисовал.

За свои заслуги награжден Орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За Трудовую доблесть».

