Воробьев поздравил ученых с Днем науки и рассказал о 8 наукоградах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в Max рассказал, что в День российской науки Долгопрудный получил статус наукограда России. Таким образом, город был признан одним из ключевых центров технологий и науки государства.

Это оказалось возможным благодаря МФТИ. Вокруг ведущего университета формируется инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха». Там планируют создавать прорывные технологии: в квантовых системах, ИИ, микроэлектронике, беспилотном транспорте и биомедицине, подчеркнул Воробьев.

«Теперь в Подмосковье восемь наукоградов — больше, чем в любом другом регионе России, а еще более 250 научных организаций и свыше 40 тысяч исследователей, треть из которых — специалисты в возрасте до 39 лет», — отметил губернатор.

Воробьев поздравил ученых, студентов, инженеров, педагогов и бизнесменов, ежедневно двигающих прогресс вперед. Благодаря таким людям, Московская область остается лидером научно-технологического развития государства. Также губернатор пожелал еще больше открытий, решений и побед.

