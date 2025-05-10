Воробьев поздравил участников гонки «Наследники Победы» с успешным выступлением

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил победителей и участников гонки «Наследники Победы» с успешным выступлением и отметил, что это традиционное мероприятие проходит в регионе уже 12 лет подряд.

«Сегодня в Алабино прошла гонка „Наследники Победы“ — в забеге приняли участие около 1,5 тыс. человек со всего Подмосковья. Это традиционная гонка, которую мы организуем уже 12 лет подряд. В этом году приурочили ее к 80-летию Великой Победы», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Команды соревновались на трассе длиной 8 километров, преодолевая 30 различных препятствий — от водных преград до отвесных стен. Для участников это мероприятие стало не просто спортивным событием, а данью памяти героизму их предков.

Первое место заняла команда из Воскресенска, которая одерживает победу уже второй год подряд. Второе место досталось участникам спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод» из Волоколамска, в состав которого входят офицеры спецназа Росгвардии, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий.

Бронзовые медали завоевала команда военнослужащих 8-й авиационной дивизии особого назначения из Звездного городка.

«Поздравляю победителей и призеров! Спасибо всем участникам — вы показали невероятную силу воли», — резюмировал губернатор.