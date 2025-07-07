Воробьев поздравил со 100-летием ветерана ВОВ Софию Мелентьеву из Мытищ

Воробьев пожелал здоровья ветерану ВОВ Мелентьевой из Мытищ в день ее 100-летия

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) из подмосковных Мытищ София Алексеевна Мелентьева 7 июля празднует свой 100-летний день рождения. С юбилеем ее в своем Telegram-канале поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Спасибо за мужество, героизм и преданность Родине! От всей души желаю здоровья и благополучия», — написал Воробьев.

Губернатор Подмосковья также рассказал, что Мелентьева решила отправиться на фронт в 1943 году, когда была еще совсем юной девушкой. Она прошла боевой путь от Ковеля до Берлина в составе 47-й армии Первого Белорусского фронта.

За свои подвиги Мелентьева получила медаль «За Победу над Германией» и памятные награды к юбилейным датам Победы.

После завершения Великой Отечественной войны Мелентьева более 30 лет проработала в 16 Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ в Мытищах.