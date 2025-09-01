Воробьев поздравил с Днем знаний школьников и учителей Технолицея имени Долгих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в Технолицее им. В.И. Долгих в м. о. Истра. Он поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Образовательное учреждение в этом году отрывает двери для 1083 ребят. 72 первоклассника станут лицеистами, а 28 ребят пойдут в выпускной класс.

«Хочу прежде всего, Екатерина Петровна (директор Технолицея – ред.), поблагодарить вас, а также в вашем лице всех наших дорогих преподавателей. Хочу отметить и родителей, которые всегда, всю жизнь ребенка стоят за его спиной. И сейчас мы видим, как они радуются, волнуются за детей и от всей души желают каждому, чтобы все у вас получилось. Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед!» — сказал губернатор.

Он добавил, что первое сентября — всегда торжественный, волнительный день. По словам Воробьева, в Московской области 1,11 млн детей пошли в школу 1 сентября, из них 103 тыс. первоклашек.

Технолицей

Технолицей им. В.И. Долгих в понедельник принял 829 школьников и 254 дошколят. Здесь учатся ребята не только из области, но и других регионов. Ребята изучают программирование, робототехнику, вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент и т. д. Образовательный процесс ведут 122 педагога из 14 стран и 39 регионов России. В их числе выпускники МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и т. д.

«Я хочу поприветствовать вас сегодня на старте третьего учебного года Технолицея. Совершенно не верится, что так быстро бежит время. Я хочу пожелать, чтобы этот учебный год для вас был годом открытий, годом познания, годом дружбы. Для того чтобы вы смогли почувствовать наше тепло, нашу любовь, поддержку, потому что все педагоги, все родители — безусловно это большая наша поддержка и дружная семья. Ребята, не бойтесь двигаться вперед. Исследуйте, познавайте, творите», – сказала директор Технолицея им. В.И. Долгих Екатерина Сизинцева.

Технолицей – один из трех образовательных кластеров Подмосковья с технологическим, естественно-научным и социально-экономическим профилями обучения. Он сотрудничает с ведущими техническими вузами страны: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, МИСиС. Здесь организована билингвальная образовательная среда — обучение проходит на русском и английском языках, также дети изучают китайский.

В мае этого года на базе образовательного кластера создали Региональный математический центр «ВЕКТОР». В рамках его работы в области открывается более 2000 математических классов более чем в 720 школах, где ребята будут углубленно изучать предмет под руководством опытных учителей. Также предусмотрены кружки, фестивали, математические игры для учеников и методическая поддержка для педагогов – специальный клуб в очном и онлайн-форматах, курсы и семинары.

«В Подмосковье мы стараемся в каждой школе давать лучшее образование. У нас прекрасные учителя, уверен, что и дальше образование в регионе продолжит успешно развиваться. Каждый ребенок будет готов к вызовам этого непредсказуемого, сложного, технологичного XXI века. Технолицей - флагманская школа по направлению робототехники, инженерных специальностей. Я очень надеюсь, что ребята станут выпускниками лучших технических вузов и внедрят свои самые смелые изобретения», — сказал губернатор.

Он отметил, что техническое образование в современном мире очень востребовано. По программе президента в Подмосковье большое внимание уделяют математическому уклону, всему, что связано с инженерной отраслью.

Ранее в Технолицее им. В.И. Долгих открыли два трехэтажных кампуса для проживания учеников. Туда уже заселились 18 девчонок и мальчишек из 10 регионов РФ. 13 из них являются призерами и победителями этапов Всероссийской олимпиады школьников. 8 сентября в кампусах пройдет смена по информатике центра «Взлет». В прошлом году 1 сентября открыли кампус для преподавателей. В нем обустроили 37 номеров, где в настоящий момент проживают 56 педагогов.