Воробьев поздравил ребят, заехавших в новые кампусы Технолицея им. В. И. Долгих

К началу учебного года в Технолицее им. В. И. Долгих в м. о. Истра открыли два кампуса для проживания учеников. Первые ребята начали заселяться сюда в пятницу. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с ними, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В кампусы заселились 18 девчонок и мальчишек из 10 регионов страны. В их числе 13 призеров и победителей этапов Всероссийской олимпиады школьников.

«Мы вас очень ждали, знаю, что здесь ребята из разных регионов. Рады, что вы с нами. В прошлом году мы открыли кампус для преподавателей, в этом — построили два для учащихся. Здесь все продумано для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, могли комфортно учиться. Постарались сделать не просто красиво, а еще и наполнить содержанием, привлечь лучших учителей», — сказал Воробьев.

Губернатор пожелал новым учащимся успехов, встретить друзей, получить новые впечатления, опыт. Он также отметил, что команда специалистов во главе с директором Екатериной Сизинцевой всегда находится в поиске всего нового, эффективного, она будет рада инициативным ребятам. Он также добавил, что в Подмосковье количество школьников до сих пор увеличивается. В этом году в школы пойдут 1,1 млн ребят.

Учащиеся Технолицея им. В. И. Долгих заселились в трехэтажные кампусы. Всего там 208 мест: 112 для мальчиков и 96 для девочек. На площади в 3 тыс. кв. м располагаются двух- и четырехместные номера, зоны для занятий и отдыха, медицинский блок. Также ребята смогут пользоваться всей инфраструктурой Технолицея: стадионом, бассейном. Они смогут посещать творческие кружки.

В пятницу в кампус заселилась Аня Силькунова. Она приехала из Республики Мордовия.

«Я победитель и призер региональных этапов олимпиад по разным предметам. Сдавала экзамены по английскому, русскому языку и математике. Сегодня только первый день, все нравится, комнаты отличные. С нетерпением жду учебы — здесь хорошие учителя, комфортные классы для занятий, где ничего не отвлекает», — сказала девочка.

Директор Технолицея рассказала, как проходили конкурсные испытания.

«Мы их (ребят — ред.) собеседовали, оценивали портфолио. Из 18 наших пансионеров — 13 получили грант на обучение и проживание. У всех свои достижения, свои возможности для роста, рывка», — отметила Сизинцева.

В новых корпусах будут также проходить образовательные смены центра «Взлет». Первых 104 учащихся из Подмосковья на смену по информатике ожидают уже 8 сентября.

1 сентября 2024 года здесь открыли кампус для преподавателей. В нем обустроили 37 одно-, двухместных и семейных номеров. Сейчас здесь проживают 56 педагогов.

В этом году в Технолицее им. В. И. Долгих в м. о. Истра будет обучаться 1060 ребят. Школьное отделение примет 817 человек, дошкольное — 243. В учреждении обучение ведется на русском и английском языках, также дети изучают китайский. Среди педагогов 26 носителей из разных стран.

Ребята изучают программирование, робототехнику, вычислительные системы, а также киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание уделяется технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.

Также в мае этого года в структуре образовательного кластера создали Региональный математический Центр «ВЕКТОР». В рамках его работы с 1 сентября в области открывается более 2 тыс. математических классов в свыше 700 школах.