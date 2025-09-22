Воробьев поздравил с 90-летием Митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре

«Низкий поклон за мудрость, верность служению и доброе слово, которое согревает сердца тысяч людей. Здоровья, мира и крепкого духа!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что почетный житель Московской области и один из самых уважаемых духовных наставников страны служит региону более 40 лет. Благодаря выдающемуся деятелю РПЦ в Подмосковье построены тысячи приходов и храмов, восстановлены святыни.

По словам главы региона, благодаря усилиям митрополита Ювеналия и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла были возрождены такие монастыри, как Никитский в Кашире, Никольский в Можайске и Новодевичий в Москворецком — достояние всего человечества, который находится под охраной ЮНЕСКО.

В сложные времена он сохранял веру, открывал духовные училища и семинарии, воскресные школы, детские православные лагеря, благотворительные проекты, паломнические центры. Его усилия стали основой для возрождения духовной жизни в регионе.

Воробьев добавил, что за свои заслуги митрополит Ювеналий был удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Ордена Дружбы, Ордена Александра Невского, Ордена Славы и чести I степени, а также многих других наград.

