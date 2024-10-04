Воробьев поздравил с 10-летием Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне Дня учителя посетил в Долгопрудном Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, поздравил образовательное учреждение с десятилетием с момента открытия, а также поблагодарил педагогов за работу и пообщался с учащимися, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Я сегодня здесь, в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей — самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Марина Геннадьевна (Машкова, директор Физтех-лицея — ред.), хочу поблагодарить всю команду за очень заметную лепту в образование не только нашего любимого Подмосковья, но и всей страны. Ребята, которые учатся здесь, учатся с удовольствием, достигают результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались. Я хочу поблагодарить сообщество выпускников Физтеха и сам Лицей за вовлеченность, за реализацию самых амбициозных задач. Мне очень приятно, что тот замысел, который многим казался очень смелым, поддержал наш Президент. И еще раз хочу подчеркнуть: построить эту красоту, насытить лаборатории оборудованием — непростая задача. Но гораздо важнее, что все эти лаборатории наполнены счастливыми детьми и опытными учителями. Ребята, успехов вам, дерзайте! Мы берем с вас пример!» — сказал Воробьев.

Физтех-лицей им. П. Л. Капицы — это школа нового типа, в которой ученики максимально раскрывают свои способности и получают качественное образование, которое соответствует всем требованиям современности. В 2024 году лицей обогнал МГУ в рейтинге РАЭКС по конкурентоспособности выпускников.

Десятилетие с момента открытия лицея — это не единственное радостное событие для образовательного учреждения. В 2024 году вся Россия будет отмечать 130-летие со дня рождения нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, чье имя носит лучший лицей Подмосковья.

«За эти 10 лет мы стали одной из лучших школ в стране, построили Технопарк и практически Всероссийский школьный естественно-научный кластер, завоевали порядка 100 золотых, серебряных и бронзовых медалей со всех международных олимпиад. Мы побывали со своими научно-экспериментальными и научными проектами в Мексике, Индии, Турции, Корее и т. д. За это время к нам приехало много новых учителей из разных регионов. Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.), большое спасибо за доверие, поддержку, ведь когда тебе доверяют, хочется жить, хочется работать. Не было ни одного года, чтобы вы не приезжали, не звонили. Мы вместе с вами открывали Физтех-лицей, перерезали ленточку, а сегодня даем старт новому десятилетию», — сказала директор Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Марина Машкова.

Губернатор региона поучаствовал в высаживании клубники «Андреевской» в специальную среду. Весной педагоги лицея вместе с учащимися планируют сделать ягодную поляну. В прошлый визит в лицей Воробьев высадил яблоню, выпускники «Биохимтеха» высадят ее в саду образовательного кластера.

Ученики 3 и 4 классов показали Воробьеву, как готовят крем для мам в лаборатории тестирования продуктов. Лицеисты также показали губернатору собственные разработки, в их числе тележка-вездеход «Марсоход», собранная из колес велосипеда. Конструкция способна передвигаться сама благодаря заложенного в нее алгоритма руками школьников.

В лицее Воробьеву рассказали об авторской разработке коллектива «Биохимтеха» Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Благодаря уникальному комплексу ученики могут проводить 24 эксперимента по биологии и химии, которые лежат в основе Нобелевских премий.

В Физтех-Лицее по инженерно-физическому, информационно-технологическому, математическому, социально-экономическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-биологическому, универсальному и лингвистическому профилям обучается 1160 детей из разных уголков России. Также на базе лицея есть интернат, ФОК, спортивные площадки и пресс-центр.

«Дети, начиная с 5 лет, знакомятся с лабораторным оборудованием, проходят здесь профессиональные пробы. Для них биология и химия становятся не абстрактными дисциплинами. Учебный виварий, которого нет нигде в мире, только у нас, собственная лаборатория генной инженерии, лаборатория фармхимии, где дети уже начали делать кремы, чуть позже будут делать пластыри, таблетки, капсулы. У нас есть постулат „Весело, легко и неакадемично“. Три слова, которые для „Биохимтеха“ являются ключевыми», — рассказал руководитель направления «Биохимтех», кандидат педагогических наук Денис Трушников.

В 2023 году в лицее начал работать образовательный кластер естественно-научного направления. Тогда открыли учебный корпус начальной школы на 425 мест, кампус для проживания на 200 мест и первый в России детский Технопарк. В его составе 55 лабораторий.

Благодаря полученным в лицее знаниям выпускники поступают в лучшие вузы страны: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% — в МФТИ. В этом году из стен лицея вышли 88 медалистов и 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников. Учащиеся Физтех-лицея завоевали 1 место среди школ Подмосковья и стали вторыми среди субъектов РФ по количеству дипломов Всероссийской олимпиады школьников, а также привезли с международных олимпиад 42 медали.