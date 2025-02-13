Воробьев поздравил 16-летнего юношу из Подмосковья с победой в научном конкурсе

Победителем научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» стал 16-летний Саша Валов из подмосковного Клина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил юношу.

«За все время проведения конкурса его участниками стали более 90 тыс. школьников и студентов со всей России. Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны. Саша, от всей души поздравляю тебя с победой», — заявил Воробьев.

В национальном центре «Россия» состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Наука. Территория героев», организованного при содействии «Национальных проектов России». Главный приз достался юному таланту из Клина — Александру Валову, которому всего 16 лет.

Финальные испытания включали научные задания и тестирование, где 10 финалистов из разных уголков страны боролись за победу, накапливая баллы. Теперь перед победителем открываются захватывающие перспективы — он получил возможность стажироваться в престижных научных учреждениях. Среди них — Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Дальневосточный федеральный университет и Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Эта победа стала для Валова первым шагом на пути к большому научному будущему.

Университет МГТУ им. Баумана предоставил льготы для абитуриентов, одержавших победу: им начислили дополнительные баллы при подаче документов на программы высшего образования первой ступени.