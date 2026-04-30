Воробьев посетил техникум, где создан крупнейший медико-спасательный кластер

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев приехали в Дмитровский техникум и посмотрели, как ведутся занятия в обновленных классах, обсудили со студентами их планы на будущее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы приехали в один из опорных колледжей Подмосковья, чтобы посмотреть, как преобразился после капремонта главный корпус на ул. Инженерной, как изменилась образовательная среда — кабинеты, мастерские, лаборатории, оборудование, условия для студентов и преподавателей», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что Дмитровский техникум был открыт в 1940 году, и сейчас включает четыре подразделения в Дмитровском, Талдомском округах и Дубне. Также с 2023 года это ядро кластера «Правоохранительная сфера и управление» по федпроекту «Профессионалитет». Подготовка ведется по многим направлениям — от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по БПЛА.

«Важно, что налажена связь с работодателями — подписано более 80 договоров с предприятиями», — добавил губернатор.

По его словам, в целом власти видят в Подмосковье устойчивый рост интереса к колледжам. Сегодня 6 из 10 девятиклассников выбирают колледж.

«За последние 3 года число заявлений на поступление выросло на 65%. Поэтому мы обновляем систему СПО: за 5 лет капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляем еще 11», — уточнил глава области.

Дмитровский техникум — старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. В нем готовят кадры для реального сектора экономики: 8 из 10 выпускников сразу после окончания идут работать на ведущие предприятия области. В 2023 году он вошел в число участников федпроекта «Профессионалитет» по отрасли «Правоохранительная сфера и управление».

Важным этапом развития стал капремонт главного корпуса на улице Инженерной, он возведен еще в 1934 году. Благодаря этой работе появилась возможность открыть новые лаборатории и мастерские, которые оснастили самым современным оборудованием. Сегодня на улице Инженерной учатся 950 студентов, а во всем техникуме — свыше 3,4 тыс. человек.

Медико-спасательный кластер

В рамках программы «Профессионалитет» техникум получил грант и создал на своей территории уникальный медико-спасательный кластер, который стал крупнейшим в России. В него включили девять образовательных организаций Подмосковья и восемь предприятий-работодателей.

Студенты с первых курсов проходят профильные занятия и получают практические навыки. Так, будущие спасатели тренируются на настоящем пожарном полигоне, отрабатывая действия в условиях, приближенных к реальным.

Как отметила директор Дмитровского техникума Ирина Александровская, после проведенного капремонта в 2024 году техникум открылся в обновленном виде: с современными классами, мастерскими и высокотехнологичным оборудованием. Благодаря программе «Профессионалитет» там создали уникальный, единственный в РФ медико-спасательный кластер.

«Открыто 13 лабораторий, тренировочная вышка для спасателей и дымокамера. Вместе с нашими партнерами, такими как „Россети“ и медико-санитарная часть № 9, мы готовим кадры, что называется „под ключ“. „Профессионалитет“ значительно повышает престиж среднего профобразования — сегодня все больше выпускников 9-х классов осознанно выбирают наш техникум. Как результат — почти 80% ребят сразу потом трудоустраиваются. Наши студенты востребованы, так как учатся на настоящем оборудовании, а зачастую оно даже превосходит оснащение современных предприятий», — добавила Александровская.

Курс по БПЛА

В рамках «Профессионалитета» в техникуме создана лаборатория «Изучение строения и управления беспилотных авиационных систем и робототехники». С 2023 года по этому курсу занимаются студенты направлений «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность», а в 2025 году техникум открыл первый набор по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Подмосковье предоставило учебному учреждению современные БПЛА, что позволило проводить практику обучающихся на реальном оборудовании. В обучение входят предполетная диагностика, тренировки на симуляторах, реальные полеты и анализ телеметрии. Студенты работают с широким парком техники: от учебных квадрокоптеров и дронов-конструкторов для изучения механики до профессиональных модульных систем, которые используются в мониторинге и спасательных операциях. Это позволяет ребятам выполнять задачи любой сложности — от съемки территорий до помощи экстренным службам.

IT-дисциплины в техникуме

Особое внимание в учебном учреждении уделено программированию. Студенты осваивают Python, C++ и ROS для создания алгоритмов автономного полета. Теоретическую базу дает опытный преподаватель Андрей Агеев, а практикой занимаются пилоты международного класса и участники СВО. Ребят обучают пилотированию и ремонту техники в сложных условиях — при помехах связи и в режиме разведки, разбирая на занятиях конкретные прикладные сценарии.

«Я преподаю здесь 17 лет, начинал с IT-дисциплин: сетевого администрирования и программирования. В 2023-м в рамках программы „Профессионалитет“ мы открыли лабораторию по изучению беспилотных авиационных систем. Изначально она предназначалась для будущих спасателей МЧС, но, чтобы оборудование не простаивало, мы внедрили модуль по БПЛА во все специальности. Это вызвало огромный интерес: на дне открытых дверей многие абитуриенты спрашивали, как поступить именно на оператора дронов? В итоге мы решили открыть отдельную специальность и набрали первый курс», — рассказал Агеев.

По его словам, старшекурсники весьма востребованы: одни занимаются аэрофотосъемкой в агросекторе, другие — участвуют в поисково-спасательных работах вместе с МЧС. Операторы дронов на сегодняшний день нужны везде.

Обучение и трудоустройство

Всего в техникуме обучение идет по 48 направлениям, включая 30 специальностей и 12 профессий. Это медики, юристы, педагоги, специалисты по IT, энергетике, логистике, аграрному сектору, автосервису, сварочному делу, радиоэлектронике, индустрии красоты, пищевым технологиям, легкой промышленности и т. д.

Подписаны соглашения с ведущими работодателями, среди них «Россети Московский регион», Дубненский машиностроительный завод, предприятия «Дмитровские овощи» и «Промтех-Дубна», 38-й пожарно-спасательный отряд МЧС. Студенты могут рассчитывать на стажировки, дополнительные стипендии и последующее трудоустройство.

Кроме того, активно развивается и волонтерское движение. Создано Дмитровское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в котором состоит свыше 230 человек. Добровольцы помогают и фронту — делают печи-буржуйки, окопные свечи, носилки, шьют спальники, антитепловизорные одеяла, белье для госпиталей и подушки.

«Недавно мы отправляли гуманитарную помощь в Луганск и Донецк, и я сам вызвался поехать в Донбасс. Хотелось помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Мы разбирали завалы, распределяли продукты и медикаменты», — поделился студент 3-го курса Никита Байкин.

Он добавил, что еще в рамках учебы принимал участие в сборах в Ногинске и стажировался в Талдомской пожарной части. Вместе с профрасчетами выезжал на вызовы, где тушили жилые дома и машины, беседовали с жителями о том, как нужно вести себя в экстремальных ситуациях.

Студент отметил, что после окончания техникума планирует еще обучаться и получить высшее образование в системе МЧС.

