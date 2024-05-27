Воробьев попросил Мирзиеева посодействовать в организации выставки в «Новом Иерусалиме»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева оказать содействие в организации выставки коллекции государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в подмосковном музее «Новый Иерусалим».

«Я хотел бы попросить вас оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого, известного человека, который собрал очень богатую коллекцию. В плане культурного обмена в нашем музее — в Новом Иерусалиме — такая выставка была бы очень востребована и интересна», — сказал Воробьев в ходе выступления на заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Губернатор поблагодарил руководство республики за плодотворную совместную работу. По его мнению, каждая следующая встреча должна иметь результаты.

«Мы, со своей стороны, постараемся сделать все, чтобы новые проекты, новые предприятия рождались как у нас в Подмосковье, так и у наших друзей», — заключил глава Подмосковья.