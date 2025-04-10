Воробьев пообщался с учениками из ОАЭ, приехавшими на стажировку в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с учащимися школ из ОАЭ, прибывшими на стажировку в гимназию имени Е.М. Примакова в деревне Раздоры Одинцовского городского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На базе учебного заведения осенью 2024 года президенты РФ Владимир Путин и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян создали центр международного сотрудничества с ОАЭ в области образования. Он получил название в честь шейхи Фатимы бинт Мубарак — матери президента ОАЭ. Центр учредили, чтобы обмениваться лучшими педагогическими практиками между школами России и ОАЭ.

«Нам очень приятно приветствовать наших друзей, гостей из Объединенных Арабских Эмиратов. Осенью два лидера — наш президент и президент ОАЭ — открыли центр международного сотрудничества. Он дал старт активной коммуникации, изучению языка, культуры двух стран и самое главное — реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Это очень важно», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в РФ дорожат сотрудничеством между государствами. Если дети России, Объединенных Арабских Эмиратов будут и дальше дружить, воплощать в жизнь проекты, это радостное событие. Также всем известно, насколько гостеприимны ОАЭ. Российским детям там тоже было бы интересно побывать, добавил губернатор Подмосковья.

Программа для детей из ОАЭ

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Культурно-образовательная программа по обмену создана вместе с Национальными школами ОАЭ. На протяжении семи дней дети из 10-11 классов ходят на уроки, а также устроенные для них экскурсии и различные мастер-классы. Среди них занятия по столярному мастерству, робототехнике, 3D-моделированию и изобразительному искусству.

Гостям показывают российские разработки в сфере искусственного интеллекта, рассказывают об отечественной культуре и традициях. Еще им помогают улучшить навыки лидерства, выступлений перед людьми, а также умение действовать в команде.

Чем ученики занимаются в России?

Директор Областной гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе рассказала, что стажировка организована совместно Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Цель мероприятий состоит в том, чтобы объединить учеников двух государств, сформировать место для взаимодействия, общения, работы над новыми проектами. Это возможность изменить мир к лучшему.

Во время стажировки дети получают знания, навыки, ходят в ассамблеи, посещают мастер-классы. Им показывают достопримечательности Подмосковья и столицы. Для них подготовлена насыщенная культурная, а также образовательная программы, добавила Майсурадзе.

Директор гимназии пояснила, что, когда дети растут совместно, у них образовываются общие интересы. Они осознают, что культуры у них отличаются, однако учатся взаимодействовать друг с другом. Это станет залогом для дружественных отношений между детьми в дальнейшем, а, значит, аналогичное будет и между государствами.

Наставники

За всеми школьниками из Объединенных Арабских Эмиратов закреплен определенный наставник из числа учеников гимназии. Он помогает адаптироваться к процессу получения знаний.

Ученик 10А класса Степан Садовский рассказал, что сопровождал учеников из ОАЭ. Он знакомил гостей с русскими одноклассниками, помогал выполнять определенные задачи, вливаться в образовательную среду.

По словам Садовского, общение между детьми проходит на английском языке, поэтому барьер отсутствует. Обе стороны хорошо его знают. В случае появления неизвестных слов дети учат их вместе.

Необходимо начинать общаться еще со времен школы, поскольку основной пласт мировоззрения человека зарождается в подростковый период. Чем раньше человек узнает об иных культурах, начнет общаться с людьми в другой языковой среде, тем более открытым сможет стать.

Педагоги из ОАЭ

Педагоги из ОАЭ, которые сопровождают своих учеников в поездке в Подмосковье, изучают организацию образовательного процесса в гимназии.

Директор средней школы в Объединенных Арабских Эмиратах Акрам Ахмад Хайк поблагодарил за приглашение. От лица Emirates National Schools педагог сказал спасибо гимназии имени Примакова за то, что был организован теплый прием.

Проекты учеников

Во время встречи ученики из Объединенных Арабских Эмиратов вместе с русскими гимназистами презентовали губернатору Воробьеву ряд проектов. Они помогут развить сотрудничество.

Ученики выступили с инициативой организовать олимпиаду. В ней должны быть задействованы виды спорта, которые пользуются спросом в обоих государствах. Ученики из ОАЭ смогут посостязаться в хоккее. Россиянам покажут, что такое падел-теннис и как в него играть.

Школьник из ОАЭ Юсиф Хамид Салмин поделился, что стажировка — шанс на миллион. Благодаря ей каждая из сторон может улучшить собственные навыки. Вместе ученики помогают в этом друг другу.

Салмин добавил, что по возвращении в Объединенные Арабские Эмираты хочет начать учить русский язык. Это позволит ему проще общаться и понимать детей из РФ.

Еще дети предложили провести хакатон под названием Shoot for the stars. Во время него ученики должны будут собраться вместе, распределиться на команды, после чего решить общую проблему.

Для мероприятия отберут школьников по результатам проведенной онлайн-олимпиады по пяти направлениям — языку, технологиям, культуре, науке и истории.

Еще дети хотят сделать модель на искусственном интеллекте. В нее загрузят знания и опыт, которые были накоплены учениками из РФ и Объединенных Арабских Эмиратов во время стажировок. Еще предлагается провести конференцию, которая даст возможность поделиться вместе собственными идеями.

«Такие стажировки — отличная возможность пообщаться, найти общий язык, общие интересы, создавать совместные проекты и так далее. Я надеюсь, что это ваша первая, но не последняя встреча, и наше сотрудничество будет развиваться. Каждый год вы сможете узнавать, чем живет Россия, что здесь интересного, знакомиться с местной культурой — со всем, что касается нашей огромной и прекрасной страны», — отметил губернатор Подмосковья Воробьев.

В конце занятия арабские старшеклассники вместе с гимназистами сформировали меморандум — соглашение о намерениях. В нем более детально описаны совместные проекты.

Ученик из ОАЭ Саиф Рахма Альблуки заявил, что приезд в РФ — одно из наиболее замечательных событий в его жизни. Он назвал полученный опыт почетным точно так же, как и обучение у интеллектуально развитых людей.

Достижения центра международного сотрудничества

В центре создают программы, в рамках которых арабский язык изучают ученики и преподаватели. Еще по нему проводятся занятия.

В центре международного сотрудничества с ОАЭ организовывают разные международные форумы, стажировки для преподавателей и школьников. Еще в нем проводят Всероссийскую олимпиаду по арабскому языку.

В центре международного сотрудничества учатся примерно 130 детей, которым от 11 до 17 лет. Для них проводят уроки по языку, истории, IT-технологиям, науке, а также робототехнике.

Учителя в центре совместно с арабскими коллегами разрабатывают учебник по арабскому языку для учеников в РФ. Уже создано аналогичное пособие по русскому для детей из ОАЭ.

В конце 2024 года 25 школьников и студентов из Московской области отправлялись на образовательную стажировку в Объединенные Арабские Эмираты. Там они занимались изучением языка, истории, традиций и искусства государства.

В составе делегации отправляли тех, кто учится в центре. Для поездки отбирали победителей олимпиады по арабскому языку, тех, кто написал лучшие доклады для форума по преподаванию языка, организованному в ноябре, и др.

Два года назад в арабском Абу-Даби создали филиал гимназии имени Е.М. Примакова. Это единственная школа в Объединенных Арабских Эмиратах, где предоставляют аттестат российского образца.