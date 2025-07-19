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Воробьев: подросток из Химок победил в международной олимпиаде по математике

Иван Ч. из Химок занял первое место на Международной математической олимпиаде (IMO-2025). Он победил, набрав максимум, — 42 балла, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Молодой человек закончил 11-й класс школы №14. Он собирается поступать в МФТИ и заниматься теоретической математикой, добавил губернатор.

Парень — победитель Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Он уже несколько раз побеждал на международных соревнованиях в Румынии и Британии, отметил Воробьев.

«Его успех — результат упорства, таланта и мощной педагогической поддержки. Иван — универсал, преуспевающий в алгебре, комбинаторике, геометрии и теории чисел», — сказал губернатор.

Воробьев поздравил Ивана и его наставников. Он пожелал достижения новых высот и успехов в учебе.