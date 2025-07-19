Воробьев: подросток из Химок победил в международной олимпиаде по математике
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Иван Ч. из Химок занял первое место на Международной математической олимпиаде (IMO-2025). Он победил, набрав максимум, — 42 балла, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Молодой человек закончил 11-й класс школы №14. Он собирается поступать в МФТИ и заниматься теоретической математикой, добавил губернатор.
Парень — победитель Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Он уже несколько раз побеждал на международных соревнованиях в Румынии и Британии, отметил Воробьев.
«Его успех — результат упорства, таланта и мощной педагогической поддержки. Иван — универсал, преуспевающий в алгебре, комбинаторике, геометрии и теории чисел», — сказал губернатор.
Воробьев поздравил Ивана и его наставников. Он пожелал достижения новых высот и успехов в учебе.