Воробьев: Подмосковью нужны специалисты в области автоматизации и технологий

Подмосковью нужны специалисты, которые умеют разбираться в автоматизации и технологиях. Это работа руками, но все больше и больше головой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Он отметил, что молодежи можно пойти учиться в любой колледж. Недавно Воробьев посетил колледж железнодорожного транспорта в Орехово-Зуеве и Энергетический колледж в Щелкове. Там ребята разбираются с электроникой, микроэлектроникой и со всем, что связано со строительством. Таких специалистов всегда ждут Мособлэнерго и Мособлгаз.

«Да и в частном бизнесе люди, которые разбираются в электроснабжении или в любом другом автоматизированном управлении, всегда на вес золота», — отметил Воробьев.

На одном из мероприятий в Доме правительства губернатор пообщался с девушкой, которая является специалистом по водоснабжению и водоотведению. Она не бегает с гаечным ключом, потому что весь процесс автоматизирован. И чем дальше, тем больше все уходит «в цифру».

«И такие люди, безусловно, нам нужны, потому что мы радикально сокращаем людей, которые раньше работали на котельных, сегодня просто это не нужно. Нужны специалисты, которые могут и знают, как разбираться в автоматизации и технологиях. Ребятам нравится такой подход, потому что это работа, да, руками, но все больше и больше головой. И это заставляет их изучать различные ресурсы, смотреть различные практики, и это вызывает уважение», — заключил Воробьев.

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