Воробьев: Подмосковье заботится о семьях бойцов СВО в первую очередь

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил центр отбора кандидатов на контрактную службу в Балашихе, осмотрел спецтехнику, которую регион регулярно покупает и поставляет бойцам для приближения победы на СВО, после чего рассказал, как область заботится о военнослужащих и их семьях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Балашихинский центр сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования и готовит к службе операторов и специалистов до выхода на линию соприкосновения. Обучающая программа рассчитана на 21 день, которая заканчивается экзаменами с представителями Минобороны РФ. С 1 июня по договоренности с Минобороны России в Подмосковье начали комплектовать контрактниками Первую танковую армию. Те, кто подписывает контракт в Подмосковье, могут рассчитывать на единовременную выплату — 1 905 000 руб. (1,505 млн руб. из регионального бюджета и 400 тысяч рублей от Минобороны России).

«Мы выплачиваем до 1 миллиона 905 тысяч рублей — это федеральная и региональная выплаты. Кроме этого, у нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи. Мы видим обратную связь и делаем все, чтобы наши бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание», — сказал Андрей Воробьев.

После подписания контракта у бойцов появляется право оформить кредитные каникулы или освободиться от уплаты налога на имущество. Военнослужащие могут спокойно служить и не переживать, что после окончания СВО им негде будет работать. Их прежние рабочие места сохраняются за ними. Семьи могут рассчитывать на внеочередное зачисление в детский сад, отдых детей в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Литвиново», бесплатные завтраки и обеды в школе, а также кружки и секции.

«Я считаю, что парни, которые отслужили срочную службу, должны в первую очередь защищать свою Родину. Мы видим, что наши ребята находятся в зоне специальной военной операции уже 2 года, ведут там трудную боевую работу, им нужно помогать. Я считаю, что каждый мужчина должен быть сейчас рядом с ними. Это и есть боевое братство. Нам нужно быть вместе, чтобы потом вернуться с победой домой — к женам, детям, нашим семьям», — поделился боец с позывным Юхан.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться для заполнения заявки по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Подробную информацию можно получить лично или по телефону: 8 (495) 990-77-77, онлайн — на сайте и в Telegram-боте.

Заявление для прохождения отбора на контракт также можно подать через портал «Госуслуги».