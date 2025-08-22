Воробьев: Подмосковье продолжит поддерживать успехи активистов «Движения Первых»
Фото - © Евгений Пронин
Подмосковье продолжит поддерживать успехи активистов молодежного «Движения Первых», созданного по инициативе школьников при поддержке президента РФ Владимира Путина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Провели Координационный совет по работе с „Движением Первых“. Был рад видеть здесь активных, неравнодушных людей — лидеров, наставников, тех, кто вдохновляет молодежь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за последние 2,5 года в Подмосковье сформировалось самое масштабное молодежное движение в стране. В него вошли 50 местных и более 1 тыс. первичных отделений в школах, вузах и молодежных центрах. Количество участников достигло почти 589 тыс. Это молодые люди, которые ежедневно учатся, помогают, реализуют проекты и вносят свой вклад в будущее России.
По словам главы региона, подмосковное правительство активно поддерживает инициативы активистов. Была организована специальная смена в лагере «Литвиново» и открыт региональный Дом движения в Мытищах, где рождаются идеи, проекты и крепнут дружеские связи.
Провели летние смены в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Участников «Движения Первых» уже принимали в Туле, Костроме и Ижевске, а в сентябре ребята отправятся на финал «Зарницы 2.0» в Волгограде.
Особенно важно, что в ряды наставников все чаще входят участники СВО, ветераны и представители различных профессий — их уже более 74 тыс. Они делятся своими знаниями и опытом, становясь для молодых ребят примером для подражания.
«Мы будем и дальше создавать условия, чтобы каждый участник движения мог раскрыть свой потенциал, найти свое дело и уверенно идти вперед», — заключил Воробьев.