Воробьев: Подмосковье продолжит поддерживать успехи активистов «Движения Первых»

«Провели Координационный совет по работе с „Движением Первых“. Был рад видеть здесь активных, неравнодушных людей — лидеров, наставников, тех, кто вдохновляет молодежь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последние 2,5 года в Подмосковье сформировалось самое масштабное молодежное движение в стране. В него вошли 50 местных и более 1 тыс. первичных отделений в школах, вузах и молодежных центрах. Количество участников достигло почти 589 тыс. Это молодые люди, которые ежедневно учатся, помогают, реализуют проекты и вносят свой вклад в будущее России.

По словам главы региона, подмосковное правительство активно поддерживает инициативы активистов. Была организована специальная смена в лагере «Литвиново» и открыт региональный Дом движения в Мытищах, где рождаются идеи, проекты и крепнут дружеские связи.

Провели летние смены в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Участников «Движения Первых» уже принимали в Туле, Костроме и Ижевске, а в сентябре ребята отправятся на финал «Зарницы 2.0» в Волгограде.

Особенно важно, что в ряды наставников все чаще входят участники СВО, ветераны и представители различных профессий — их уже более 74 тыс. Они делятся своими знаниями и опытом, становясь для молодых ребят примером для подражания.

«Мы будем и дальше создавать условия, чтобы каждый участник движения мог раскрыть свой потенциал, найти свое дело и уверенно идти вперед», — заключил Воробьев.