Воробьев: Подмосковье получило 54 приоритетных обращения по итогам прямой линии

«Мы все внимательно следили за ходом прямой линии президента, за вопросами, которые поступали от жителей Подмосковья. Хочу сказать, что в адрес Подмосковья поступило более 50 тыс. разного рода обращений и заявлений. В том числе выделено 54 — вместе с «Народным фронтом» эта работа ведется с теми, кто является организатором прямой линии. Эти 54 — приоритетные, особо важные. <...> Это ЖКХ, содержание территорий и работа управляющих компаний, также дороги и транспорт, звучали вопросы здравоохранения и экологии», – рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он сделал дополнительный акцент на заявлении президента, которое звучит так: «К нам граждане обращаются для того, чтобы их вопросы были решены, а не просто лежали где-то под сукном».

«Мы должны посмотреть приоритетные обращения, которые должны входить и в наши госпрограммы, и в нашу повседневную работу, для того чтобы коммуникация с жителями была устойчивой. И чтобы после этой коммуникации был не просто разговор, а был результат», – подчеркнул губернатор.