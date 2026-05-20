Воробьев: Подмосковье обновило рекорд, завоевав 578 дипломов на ВсОШ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах региона на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников (ВсОШ). Рекорд был обновлен — школьники завоевали 578 дипломов — на 28 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что успехи подрастающего поколения особенно вдохновляют и радуют. В этом году сборная Подмосковья улучшила свой предыдущий результат и завоевала на заключительном этапе ВсОШ 578 дипломов, в том числе 111 — за 1 место. Из 1 115 участников, представлявших регион, больше половины (52%) стали победителями и призерами.

«Спасибо педагогам, наставникам, родителям и всем, кто внес свою лепту в это достижение! За последние 7 лет количество наших дипломов выросло более чем в 7 раз. Заметный вклад традиционно принадлежит трем образовательным кластерам — на базе гимназии имени Примакова, Физтех-лицея и Технолицея имени Долгих, а также школам-флагманам, которые есть в каждом округе. Нам важно поддерживать лучших: для победителей заключительного этапа Всероссийской школьной Олимпиады у нас предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, а для призеров — по 300 тысяч. Как говорит наш президент, будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям, и наша задача — дать ребятам все возможности для самореализации», — заявил Воробьев.

Лучшие ученики Московской области

Подмосковье уже пятый раз подряд заняло второе место по количеству наград. Два и более диплома получили ребята из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы (11 человек), Гимназии им. Е. М. Примакова (8), Лицея № 5 (4). Сразу два ученика завоевали по 4 диплома в Лицее № 5 — девятиклассник Максим Мисник (экономика, химия, астрономия, физика) и десятиклассник Александр Васильев-Каменский (астрономия, физика, экономика, химия). Трехкратным лауреатом ВсОШ стала шестиклассница из Долгопрудненской гимназии Арина Донцова. В этом году она снова стала призером, завоевав дипломы по английскому языку и мировой художественной культуре.

«Олимпиады дают очень много, ведь нужно быть готовым к любому заданию и по-настоящему глубоко изучать и сам предмет, и смежные дисциплины. Для хороших результатов в МХК, например, нужно понимать не только живопись, скульптуру, архитектуру, музыку, театр и кино — важно также ориентироваться в истории и литературе. Задания олимпиады по английскому языку включают вопросы по страноведению и истории англоязычных стран. В результате, все предметы усиливают друг друга», — объяснила школьница.

Больше всего наград школьники региона завоевали в технических и гуманитарных дисциплинах. Лидеры: обществознание (56 дипломов), астрономия (52), право (44). Особенно высокие результаты ребята показали в технологии (43), основах безопасности и защиты Родины (42) и физике (40).

Лучшие среди муниципалитетов и учреждений

Флагманами олимпиадного движения стали: «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы (105 наград), Областная гимназия им. Е. М. Примакова (82), Лицей № 5 в Долгопрудном (28), Лицей им. П. В. Стрельцова в Воскресенске (17), Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (15), Гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах (14), Областной технолицей им. В. И. Долгих (9) и другие.

Лучшими среди муниципалитетов стали Долгопрудный (28), Подольск (25), Балашиха (24), Люберцы (22), Воскресенск (20). 95,5% обладателей дипломов проходили подготовку в центре «Взлет», созданном в гимназии им. Примакова. Он поддерживает одаренных детей региона, работает с талантливыми школьниками и дает им возможность для оттачивания навыков для достижения успехов в олимпиадах.

Победители ВсОШ получат по 500 тыс. рублей, призеры — по 300 тыс., финалисты (не менее 30% от максимальных баллов) — по 100 тыс. рублей. Школьники могут быть зачислены в вузы без вступительных экзаменов по профильному предмету.

Заключительный этап ВсОШ по экономике проходил с 14 п 21 марта в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы, по мировой художественной культуре — с 27 апреля по 3 мая в Гимназии имени Е. М. Примакова. Подмосковье уже 4 год подряд становится площадкой для проведения олимпиады.

