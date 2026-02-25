Воробьев: Подмосковье дорожит дружескими отношениями с Республикой Беларусь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом в РФ Юрием Селиверстовым. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных и гуманитарных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В декабре 2023 года представители Подмосковья во главе с Андреем Воробьевым ездили в республику с рабочим визитом. По итогам обсуждения с президентом Александром Лукашенко была согласована дорожная карта по реализации ряда ключевых совместных проектов. Андрей Воробьев поблагодарил за теплый прием, который подмосковная делегация получила, когда посещала республику, а также рассказал о сотрудничестве.

«Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать в этом направлении, обмениваться методиками преподавания в начальной, средней школах. Также и профессиональное образование — тема, которая требует сегодня особого внимания», — сказал Воробьев.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко всегда находят общий язык, оставляют перспективную повестку. А регионы рады что могут наполнять ее конкретными и важными проектами.

Подмосковье занимает первое место среди всех российских регионов по объему товарооборота, экспорта и импорта с республикой. Так, с 2019 по 2024 годы товарооборот вырос более чем вдвое, превысив 7,1 млрд долларов. А за 9 месяцев 2025 года показатели увеличились еще почти на 30%.

Глава администрации президента республики Беларусь Дмитрий Крутой поблагодарил губернатора Подмосковья за большое внимание к двусторонним отношениям.

«Нам удалось выстроить устойчивую двустороннюю экономику, основой которой является промышленная кооперация. Уже более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. И в рамках подписанной по итогам вашего визита программы на 2024–2028 годы еще десятки компаний находятся в активном взаимодействии. Такое экономическое и промышленное партнерство — это следствие того, что Московская область является для нас регионом № 1 по количеству побратимских связей. Я знаю, что в ноябре с большим успехом прошел 13-й форум городов-побратимов России и Беларуси на территории Московской области», — сказал Дмитрий Крутой.

Республика Беларусь входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров Московской области. Доля Подмосковья по итогам 2024 года в ВТО двух стран превышает 12%, а за 9 месяцев 2025 — уже 17%.

Стороны уже реализовали один из совместных проектов — завод по производству волоконно-оптического кабеля «Белтелекабель» в Воскресенске. Московская область выделила земельный участок без торгов, предоставила льготный заем по линии Фонда развития промышленности Подмосковья, компания получила также промышленную ипотеку. Предприятие работает на полную мощность, ежемесячно производя более 1,3 тыс. км кабеля. Также здесь создано 85 рабочих мест.

Как отметил чрезвычайный и полномочны посол в РФ Юрий Селиверстов, с учетом санкций на первый план вышла промышленная кооперация. Возможность вместе производить то, что раньше закупалось за рубежом, — это перспектива и для бизнеса, и для жителей.

«Конечно, граждане хотят, чтобы внешние потрясения их не касались, и они могли жить, как прежде. Наша задача — найти разумный баланс, чтобы обеспечить эту стабильность. Естественно, важны и социальные вопросы, общение наших народов, контакты между детьми. Я приложу все усилия, чтобы наше сотрудничество становилось еще более плотным и конструктивным», — сказал он.

Также в Наро-Фоминском округе подобран земельный участок для еще одного проекта, который заключается в строительстве Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по выпуску, хранению и отгрузке бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. К возведению приступят в ближайшее время. Дополнительно оформляется еще два участка для размещения всех необходимых производственных мощностей.

Кроме того, мытищинский «Метровагонмаш» поставил в 2025 году Минскому метрополитену 20 современных вагонов метро «Минск-2024» (в этом планирует еще 15). А «Коломенский завод» в прошлом году – двигатели для опытно-промышленной партии БЕЛАЗов грузоподъемностью 220 тонн. «Ногинский завод топливной аппаратуры» поставляет продукцию на «Минский моторный завод», которая применяется на с/х машинах, в том числе тракторах «Беларус». Компания «Могилевлифтмаш» поставила в Подмосковье более 100 лифтов.

В сфере науки ОИЯИ (Объединенный институт ядерных исследований) в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями республики. А белорусские ученые участвуют в мегасайенс-проекте NICA.

В области образования заключены 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и белорусскими учебными заведениями. Проведено 19 международных мероприятий. В прошлом году ребята из Белоруссии также участвовали в организованных на территории Подмосковья 13-м Форуме городов-побратимов России и Беларуссии, Межрегиональном гражданско-патриотическом форуме «Патриот — это Я!».

Студенты подмосковных колледжей участвуют в конкурсах профессионального мастерства в Минске. Организуются поездки в Республику Беларусь, включая посещение Брестской крепости и культурных мероприятий. В свою очередь делегации Беларуси также участвовали в таких фестивалях и спортивных соревнованиях в Московской области, как театральный фестиваль «Мелиховская весна» и турниры по различным видам спорта («Кубок Александра Овечкина», «Кубок Игоря Акинфеева», «Русская матрешка»). Спортсмены Подмосковья принимали участие в белорусских соревнованиях, укрепляя дружественные отношения между странами.

Также активно развивается гуманитарное сотрудничество и военно-патриотическое воспитание. Регулярно проводятся международные встречи школьников, игры и форумы («Юнармия, вперед!», проектная школа «Здравствуй, Россия!»).

