Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале , что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Глава Московской области отметил, что будущих бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.

Опытные инструкторы и ветераны боевых действий учат новобранцев сотрудничать с беспилотным отрядом быстрого реагирования, который помогает настраивать, прошивать и работать с беспилотниками.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.

Опытные бойцы из Подмосковья ежедневно в рядах ВС РФ приближают специальную военную операцию к логическому завершению, достигнув всех поставленных целей высшим руководством.

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