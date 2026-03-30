Семь колледжей, расположенных на территории Подмосковья, стали лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников, еще пять вошли в тройку лидеров. Губернатор Андрей Воробьев назвал подготовку кадров одной из важнейших задач, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В регионе больше половины выпускников 9 классов после школы поступают в колледжи и техникумы, чтобы получить прикладные, востребованные специальности. Подготовка кадров для ключевых отраслей экономики, медицины, образования и т. д. — одна из важнейших задач, которые ставит президент РФ Владимир Путин.

«Поэтому мы в Подмосковье активно участвуем в федеральном проекте „Профессионалитет“, модернизируем колледжи, оснащаем их современным оборудованием, привлекаем опытных преподавателей. В процессе обучения ребята могут проходить практику на предприятиях-партнерах. А потом — остаться там работать. Важно, что по истечении 2 лет после окончания колледжей 90% наших выпускников трудоустроены. Кроме того, подмосковные колледжи, а также филиалы образовательных учреждений, расположенных на территории региона, занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге трудоустройства выпускников», — отметил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Среди лидирующих учебных заведений Жуковский авиационный техникум в сфере машиностроения, Московский областной политехнический колледж в атомной отрасли, училище олимпийского резерва в Щелкове и т. д. Губернатор подчеркнул, что в регионе будут и дальше создавать все условия, чтобы ребята получали качественное образование, могли найти себя в жизни и профессии.

Рейтингование

Рейтингование учебных заведений проводилось по 24 приоритетным отраслям экономики: атомная, горнодобывающая, транспортная и т. д. Рейтинги публикуются на портале «Работа России» по поручению президента в рамках нацпроекта «Кадры». Они помогают абитуриентам объективно оценить перспективы на рынке труда, а образовательным организациям — дать возможность заимствовать успешные практики у тех, кто выше в рейтинге.

При рейтинговании смотрят на два показателя: доля трудоустройства выпускников через 2 года после выпуска и медианная заработная плата выпускников на второй год после выпуска. В Московской области занятость выпускников — более 90%. Это лидирующий показатель в стране.

Лидеры рейтинга

- Ногинский колледж в Богородском г. о. стал лучшим в сфере «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» (среди колледжей с большой численностью выпускников);

- Губернский колледж в г. о. Серпухов признал лидером в сфере «Индустрия робототехники» (большая численность выпускников);

- Московский областной политехнический колледж в г. о. Электросталь (филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ) занял первое место в сфере «Атомная отрасль» (большая численность выпускников);

- Звенигородский финансово-экономический колледж в Одинцовском г. о. (филиал Финансового университета при правительстве РФ) признан лучшим в категории «Туризм и сфера услуг» (малая численность выпускников);

- Ожерельевский железнодорожный колледж в г. о. Кашира (филиал Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I) занял первое место в сфере «Железнодорожный транспорт» (среди колледжей с малой численностью выпускников);

- училище олимпийского резерва №2 в Звенигороде и Государственное училище олимпийского резерва г. Щелково заняли первое место в сфере «Физическая культура и спорт» (среди колледжей с большой численностью выпускников и малой численностью соответственно).

Кроме того, пять учебных заведений вошли в тройку лидеров в своей категории.

- в сфере «Сельское хозяйство» (малая численность выпускников) второе место занял Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал Астраханского государственного технического университета);

- вторым в категории «Физическая культура и спорт» (большая численность выпускников) стало училище олимпийского резерва №3 в Химках;

- в сфере «Машиностроение» (большая численность выпускников) Авиационный техникум им. В.А. Казакова в Жуковском занял второе место;

- в сфере «Машиностроение» (малая численностью выпускников) филиал «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института в Химках занял третье место;

- в сфере «Информационные технологии» (большая численность выпускников) на третьем месте оказался Физико-технический колледж г. Долгопрудный.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.