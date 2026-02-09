Воробьев подчеркнул значимость статуса наукограда, присвоенного Долгопрудному

«Вы хорошо знаете, что в Подмосковье расположены ведущие наукограды нашей страны. Вчера на основании решения президента и правительства, статус наукограда получил Долгопрудный. Это очень важно и очень приятно. Вы знаете, что жемчужина высшего образования, можно смело сказать, расположена в Долгопрудном, это МФТИ», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что институт и его лицей привлекают самых талантливых учеников, которые показывают большие достижения, в том числе и на практике.

В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В мае 2025 года по инициативе МФТИ правительство утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.