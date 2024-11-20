Воробьев поблагодарил подмосковных педиатров за чуткость и профессионализм

Подмосковные педиатры в профессиональный день получили теплое поздравление от губернатора Андрея Воробьева, который поблагодарил их за чуткость в работе с маленькими пациентами, внимательность и профессионализм. Поздравление для медиков глава региона написал в своем Telegram-канале .

Воробьев рассказал о некоторых специалистах, которые работают в регионе. Юрий Тимохин трудится в Солнечногорской детской поликлинике, он уже 42 года в профессии. Тимохин получил образование в Харьковском медицинском институте, за годы практики работал в детской реанимации, а 28 лет возглавлял отделение новорожденных в Харькове. В настоящее время уже почти 5 лет живет и работает в России.

Марина Комиссарова является врачом в третьем поколении и переехала в Подмосковье из Санкт-Петербурга. В настоящее время она работает с маленькими пациентами в детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля.

«Наталья и Игорь Лещинины принимают пациентов в Сергиево-Посадской больнице: она — педиатр-гастроэнтеролог, он — заведующий отделением детской хирургии. Познакомились на первом курсе университета и создали прекрасный профессиональный тандем. В 2016 году вместе с детьми переехали из Барнаула в Подмосковье», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что власти региона и его жители очень ценят врачей, которые заботятся о здоровье детей. На сегодняшний день в Московской области работает более 2,5 тыс. таких специалистов.

Власти заботятся о каждом медике, для этого в регионе действует несколько пакетов региональной поддержки. Одна из них — это программа «Земский доктор». Врачи, переезжающие в регион, также имеют право на компенсацию аренды жилья и на другие льготы.