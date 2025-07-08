Смолову может грозить до 8 лет лишения свободы за драку в «Кофемании»

Футболисту Федору Смолову может грозить до 8 лет лишения свободы за драку в московской «Кофемании». Все зависит от результатов обследования 52-летнего пострадавшего Владимира Кузьминова, сообщает SHOT .

Если вред квалифицируют как тяжкий, то в отношении футболиста могут возбудить уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Кузьминов направит в Москву заключения врачей из Челябинска, где он обследовался. При этом точно неизвестно, какие именно травмы получил мужчина. В некоторых СМИ сообщали, что это перелом костей лица.

Драка в «Кофемании» произошла 28 мая. Смолов набросился на посетителя. Позже он признал, что вел себя недопустимо, и извинился перед всеми за случившееся, а также отметил, что сразу пытался компенсировать физический и материальный ущерб потерпевшему.