Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за памятную икону «Спас Нерукотворный»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за памятную икону «Спас Нерукотворный», которая стала символом надежды и выздоровления мальчика Ильи, проходящего лечение в Центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске.

Ребенок столкнулся с сильным желудочным кровотечением. За его жизнь боролись четыре бригады врачей, в том числе врач-эндоскопист Александр Иноземцев. Он смог остановить кровотечение на поврежденном сосуде. Сейчас Илья постепенно восстанавливается.

«Спасибо нашим специалистам и патриарху Кириллу за памятную икону „Спас Нерукотворный“. Я верю, она станет символом надежды и скорейшего выздоровления. Желаю Илье крепкого здоровья и сил!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Икону патриарх Кирилл передал в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, который в субботу освятили после реставрации. Губернатор вместе с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко и министром культуры РФ Ольгой Любимовой принял участие в божественной литургии.

Новодевичий монастырь отмечает 500-летний юбилей в 2024 году. Губернатор отметил, что власти Подмосковья внесли свой вклад в обустройство подворья: Церкви Успения, сестринского корпуса, сторожки и кельи.