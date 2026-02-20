Воробьев поблагодарил общественников за работу и вручил им областные награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул значимость общественников и отметил, что они на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела. Он также вручил им областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Московской области (ОПМО), в рамках которого подвели итоги работы за прошлый год, а также наметили приоритетные цели на 2026 год.

«Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале — это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела. Конечно, за каждым из вас стоят команды, хочу поблагодарить всех, кого вы объединили. Мы вами очень дорожим. Есть исполнительная власть, законодательная, есть Общественная палата, институты общественных, благотворительных организаций, волонтеры. И очень важно, чтобы все работали сообща, имели возможность обсуждать самые разные темы», — сказал губернатор.

Он добавил, что сегодня очень многое завязано на внимании, заботе о бойцах СВО и их семьях. По словам губернатора, это важная, очень серьезная, магистральная тема.

Общественная палата

По итогам 2025 года Общественная палата МО вошла в десятку лучших региональных общественных палат. В ее составе работают 19 комиссий по самым разным направлениям, 5 из них – новые: по волонтерству и вопросам СВО, по общественному контролю, здоровому образу жизни, социальным коммуникациям и законотворчеству. Общественный корпус состоит из 99 человек.

«Но наиболее значимый для нас результат - Подмосковье заняло первое место в России по публичной активности членов общественных палат. Мы не закрываемся внутри себя, находимся в повестке, которая волнует жителей, и наши предложения находят отклик. Также мы входим в топ-5 регионов по нормотворческой активности, проведении общественных экспертиз региональных и федеральных законопроектов. Стремимся к тому, чтобы каждый значимый законопроект проходил общественное обсуждение до его принятия. Продолжаем реализацию двух ключевых законов, которые инициировала палата - об общественных советах при министерствах, ведомствах и муниципальных общественных палатах. Признание нашей Общественной палаты – это общая заслуга. И именно во взаимодействии залог благополучия нашего региона», - отметил председатель ОПМО Анатолий Торкунов.

В прошлом году в Подмосковье появился грантовый конкурс для членов муниципальных и региональной общественных палат. Его помогло запустить региональное министерство информации и молодежной политики. Гранты получили 14 общественных проектов из 39 заявок.

Например, в Химках волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов СВО, в Воскресенске обучают старшеклассников оказанию первой помощи. В Реутове помогают детям от 2 до 4 лет с нарушениями речи. Также есть проект «Вместе весело шагать», который через творчество помогает детям и молодежи с ОВЗ с интеграцией и адаптацией.

Награждение

Губернатор Московской области поблагодарил общественников и вручил им награды.

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня активен, занимается чувствительными темами – добровольчеством, здравоохранением, помощью тем, кто проходит реабилитацию и т.д. В прошлом году запустили грантовый конкурс. Мы и дальше будем стараться поддерживать добрые начинания, которые реализуются в Подмосковье. Они часто являются примером для других территорий. Нам очень важно видеть и знать те инициативы, которые рождаются в ваших головах и добрых сердцах, чтобы их рассматривать и внедрять», - отметил губернатор.

Он наградил председателя комиссии по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при ЦИОГВ Иосифа Дискина и председателя комиссии по волонтерству (добровольчеству) и вопросам СВО Елену Жарову.

Елена – волонтер Подмосковья, принимает активное участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО, работе с семьями участников спецоперации, а также ветеранами СВО.

«В декабре прошлого года у нас проходил форум «Единство во имя Отечества», где муниципальные общественные палаты, наши активисты вышли с инициативой создания фестиваля солдатской песни. И так совпало, что в тот момент объявили о грантовом конкурсе губернатора Московской области. Мы получили грант на проведение и развитие фестиваля. Из разных уголков Московской области пришло более 200 заявок. На данный момент отобрано 28 финалистов. Само мероприятие пройдет 26 февраля во ДК «Балашиха» при поддержке министерства информации и молодежной политики региона, а также с участием регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации участников СВО», – рассказала Елена.

Также были награждены председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Ульяна Белова и Герой России, летчик-космонавт, заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Андрей Борисенко.

«Уделяем много времени встречам с ребятами – школьниками, студентами вузов и колледжей. И, конечно, в ходе таких встреч у них возникают разные вопросы, связанные не только с космосом, на которые я стараюсь отвечать. На мой взгляд, мы воспитываем молодежь, в том числе, рассказывая о разный профессиях. Я думаю, это формирует их отношения к жизни, к своей Родине, они гордятся ею, а это – самое главное», – отметил он.

