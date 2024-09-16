Воробьев: округа Подмосковья ведут активную работу по помощи для СВО

Большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведут работу по всему, что связано со специальной военной операцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор также попросил провести работу с отстающими по этому направлению 11 горокругами, чтобы они смогли усилить свою помощь тем, кто сейчас защищает Родину.

«Есть положительный опыт, примеры. Я думаю, что мы вправе и использовать его, и новые предложения рассматривать», — добавил глава региона.