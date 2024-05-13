Воробьев: около 180 тыс ребят охватит летняя оздоровительная кампания в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.

По его словам, особое внимание будет уделяться многодетным семьям и тем, чьи отцы находятся в зоне спецоперации.

Глава региона подчеркнул, что все возможности для отдыха на море и в Подмосковье должны быть доходчиво доведены до граждан. Они должны быть в курсе, где дети могут отдохнуть бесплатно и льготно, а также, самое главное, — где и как записать ребенка в детский лагерь.

Дети участников СВО и другие льготные категории

Дети участников спецоперации от 7 до 15 лет получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. В учреждении для ребят доступны большой актовый зал, бассейн, детские и спортивные площадки, боулинг, тренажерный и спортивный залы, настольный теннис и аэрохоккей. Детей ждет насыщенная летняя программа. Списки желающих формируются.

Первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что лагерь входит в десятку лучших летних оздоровительных учреждений в России. От детей и родителей поступают только хорошие отзывы.

«Также традиционно ребята из малообеспеченных семей у нас ездят в морские лагеря. В этом году их подобрано четыре. Там будут отдыхать 4,5 тыс. детишек. Мы организуем не только бесплатный отдых, но и трансфер до лагерей на РЖД», — заявила Болатаева.

Оформить заявку на получение путевки для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов и сирот можно на региональном портале Госуслуг или в МФЦ. Также доступна компенсация за путевку в размере 28 тысяч рублей.

Дети из освобожденных регионов

Также Болатаева добавила, что бесплатный летний отдых доступен для 400 ребят из новых регионов. В августе они отправятся в два лагеря в Краснодарском крае.

«Мы также обеспечиваем отдыхом детишек из ДНР (Новоазовского района и Макеевки). Ребята от 7 до 15 лет поедут в два лагеря в Анапе. Сейчас прорабатываем вопрос трансфера», — отметила она.

На данный момент из 100 тысяч путевок в подмосковные лагеры выкуплено около 75 тысяч. Самые популярные учреждения — «Орленок» в Клину и Enjoy Camp в Домодедово. Путевка стоит от 40 тысяч рублей.

Выбрать подходящий лагерь для отдыха ребенка можно на сайте «Отдых для детей — 2024». https://camp.mosreg.ru/ Каждое учреждение прошло проверку в апреле и устранило все замечания.