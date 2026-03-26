Воробьев обсудил с главой Жуковского строительство и ремонт соцобъектов в округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи обсудил с главой Жуковского Андроником Паком реализацию программ по строительству и капремонту социальных объектов в городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава муниципалитета доложил, что в 2026 году в округе планируется завершить капремонт главного корпуса Жуковской областной клинической больницы, расположенного на улице Фрунзе, а также детской больницы с поликлиникой на улице Дзержинского. В настоящее время капремонт проводится в дошкольных отделениях школ № 15 и № 12, а также в Авиационном техникуме имени В. А. Казакова.

«В прошлом году капитально отремонтировали 2 детских сада, делаем еще два сада и техникум. Что касается здравоохранения, сейчас ведутся работы в Жуковской областной клинической больнице. Идем в графике, должны закончить в конце 2027-го», — рассказал Пак.

Глава Жуковского добавил, что в 2025 году в муниципальные медучреждения привлекли 21 врача. Для этого специалистам предоставляют многочисленные меры поддержки, в том числе за счет муниципального бюджета в части жилья. Кроме того, закупили 16 единиц тяжелого медоборудования.

