Воробьев обсудил с главой Власихи предстоящие выборы в местный Совет депутатов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком предстоящие выборы в местный Совет депутатов, которые состоятся уже в сентябре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил важность легитимного проведения выбора. У жителей должна быть возможность голосовать не только на участках, но и дистанционно. Глава региона отметил, что выборы — это ответственный период.

«Уверен, что все будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать, выразить свое мнение. Мы с вами многократно общались с жителями, темы, которые их беспокоят, хорошо известны — благоустройство, капитальный ремонт, КПП, спорт, автобусное сообщение», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что во Власихе живут 28 тыс. жителей. Властям необходимо достойно отвечать на все вызовы и вопросы горожан.